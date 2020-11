"S veľkou vďakou a hlbokou úctou sa sklaniam pred sestričkami, doktormi a všetkými zdravotníkmi, ktorí v týchto ťažkých časoch a mimoriadne náročných podmienkach riskujú svoje zdravie, aby chránili to naše, vrátane záchrany toho najcennejšieho, životov. Verím , že zodpovední ústavní činitelia to v rámci nastávajúcej reformy zhodnotia nielen slovami. Ešte raz vám ďakujem za starostlivosť, ľudskosť, trpezlivosť a odbornosť," napísal zhruba pred mesiacom Kňažko na svojom Facebooku, keď sa prihovoril fanúšikom krátko na to, ako bol už doma z nemocnice. Herec a glosátor však vtedy šokoval svojou premenou. Choroba sa na ňom poriadne podpísala.

Milan Kňažko sa liečil na koronavírus. Zdroj: Facebook M. K.

Prešli zhruba štyri týždne a Kňažko konečne poteší fanúšikov jojkárskeho Sedem, keď znova zasadne do jedného z kresiel a glosuje na rôzne témy, ktoré rezonovali politickou i svetovou scénou. Herec si oholil sivú briadku a fúzy, ktoré mal po vyliečení z korony a ukázal sa v dobrej a oddýchnutej forme. Dá sa povedať, že vyzerá lepšie, ako pred pár mesiacmi i samotným koronavírusom. "Pán Kňažko sa veľmi tešil, že môže byť medzi svojimi, povedal, že sa zdravotne cíti dobre. Trošku mal ešte zmenené hlasivky, tie sa musia ešte zahojiť. Inak sršal humorom a bol šťastný, že je medzi ľuďmi a sedmičkármi," dozvedeli sme sa z televízie. Reláciu Sedem uvidíte už dnes večer na JOJ o 22.30 hod..

