Od uplynulej nedele sa nehovorí o ničom inom ako o očkovacej lotérii. Štyria súťažiaci prišli o horibilné výhry, z ktorých by sa všetkým zatočila hlava. Najväčšie vášne však vyvolala Zuzana z Prešova, ktorej 401-tisíc eur ubziklo o tri sekundy. Prenos totiž sledovala cez internet a nestihla povedať heslo. V Markíze by však takýto argument rozhodne neprešiel.

Tí, čo sledovali nedeľný priamy prenos, mali pocit, že sa nepozerajú na zábavnú šou, ale na poriadny horor. Pani Zuzana z Prešova síce zdvihla telefón, no 20-sekundový limit na vyrieknutie hesla jej nestačil, pretože vysielanie sledovala prostredníctvom internetu. Heslo Zdravé Slovensko síce tri sekundy po limite viackrát zopakovala, bohužiaľ, technický problém s oneskorením signálu pri vysielaní cez internet ju stál 401-tisíc eur.

Igor Matovič a Jaroslav Rezník na druhý deň prišli do Prešova za Zuzanou. Zdroj: RTVS

Hneď na druhý deň sa za ňou do Prešova vybrali minister financií Igor Matovič a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, aby jej celú situáciu ozrejmili a ubezpečili ju, že na vyriešení problému pracujú. „Neprišli sme sľúbiť výhru, neprišli sme odovzdať šek, ale prišli sme povedať, že na ňu myslíme a nehádžeme ju cez palubu,“ opísal minister financií Igor Matovič stretnutie.

Právnik má však na celú vec jasný názor. „Súťažiaca Zuzana, ktorá v očkovacej lotérii prišla o 400-tisíc eur, má nízku šancu vymôcť túto sumu, a to najmä z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok. Nevyslovila totiž heslo v časovom limite,“ povedal pre agentúru SITA advokát Zoltán Nagy. Keď sa takáto situácia už stala, môže sa niečo podobné, že sa bude divák odvolávať na spomalený internet, opakovať trebárs v Markíze?

V nedeľu prišla Zuzana z Prešova v očkovacej lotérii o 401-tisíc eur. Zdroj: RTVS

V Teleráne má totiž každý piatok divák šancu vyhrať rozprávkové finančné výhry. Ak ho vyžrebujú, zapája sa do súťaže Zotri a vyhraj. V tejto hre, pokiaľ do 5 sekúnd správne odpovie na súťažnú otázku buď „áno“, alebo „nie“, vyhráva 3 000 eur. Ak odpovie dvakrát za sebou správne, hrá o finančný bonus. Na zodpovedanie otázky má 5 sekúnd. Keď správnu odpoveď zodpovie čo i len sekundu po limite, sumu nevyhráva. V tomto prípade by sa však divák v žiadnom prípade na oneskorený internet vyhovárať nemohol.

V Teleráne by sa niečo podobné stať nemohlo. Na spomalený internet by sa divák vyhováral zbytočne. Zdroj: RTVS

„Mechanika súťaže Zotri a vyhraj je iná v porovnaní s očkovacou lotériou. Výhra nie je závislá od zobrazenia hesla alebo odpovede na obrazovke v určitý moment, ale závisí od vedomostí súťažiaceho. V prípade piatkovej súťaže Zotri a vyhraj súťažiaci priamo odpovedá na dve ním vybrané otázky z celkového počtu 4. V prípade, ak súťažiaci zodpovie správne na obe otázky, je mu položená bonusová otázka, na ktorú bezprostredne odpovedá. Odpovede sú závislé len od vedomostí daného súťažiaceho,” reaguje Markíza.