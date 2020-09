"Sexuálne násilie a harašenie? S tým ho nemožno spájať. Myslím, že on to naozaj nepotrebuje. Maroš Kramár je človek, od ktorého som sa pradávno naučila, že moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Viem, že sa tým riadi,“ zastávala si ho kolegyňa Bibiana Ondrejková. Kramár na tom nevidel nič zlé. „Nemám sa za čo ospravedlňovať. Po prvé to bolo v prestávke a po druhé len ona sa môže vyjadriť, či ju to obťažovalo, alebo nie. To je jej problém, nie váš ani nikoho tretieho,“ vyjadril sa nahnevane Kramár tesne po "kauze" pre SME.

Počas pondelkovej reprízy Inkognita sa cez Maroša Kramára objavila reklama na film "Cez prsty" - paradoxne tri mesiace po kauze jeho škrabkania maskérky prstom po zadku. Zdroj: TV JOJ

Prešli necelé tri mesiace a Maroš už zarezáva na výrobe nových dielov jojkárskej relácie Inkognito. Po premiérovej časti však vždy ide reprízovaná časť a v pondelok večer sa tam objavil aj spomínaný herec. A čo čert nechcel, vo chvíli, keď bol záber na Kramára, objavila sa cez neho reklama na film "Cez prsty", ktorý Jojka odvysiela 19. septembra. A pozorný divák, ktorý neprehliadol jeho kauzu škrabkania prstom po zadku maskérky, veru poriadne museli puknúť od smiechu. A Maroš si zažil poriadnu hanbu...

