Onedlho uplynie rok od smrti Mekyho Žbirku († 69). Ten náhle zomrel v novembri 2021. Vdova Katka po jeho smrti prežívala ťažké chvíle, no snažila sa veci robiť tak, ako by si on prial. Najnovšie chystá prekvapenie. Rozhodla sa prezradiť detaily a tajomstvá z ich života, o ktorých mala zakázané hovoriť.

Meky Žbirka by o pár dní oslávil 70. narodeniny. Osud to však zariadil inak, a tak si jeho jubileum pripomenú iba jeho fanúšikovia, blízki priatelia a kolegovia na spomienkovom koncerte v Bratislave, Londýne a v Prahe. Vdova Katka Žbirková ešte predtým stihla prikývnuť na pozvanie do relácie „7 pádů Honzy Dědka”, kde prezradila novinku.

Meky a Marika v muzikáli Neberte nám princeznú. Zdroj: CSFD

„Meky vždy hovoril, že si nevie predstaviť, ako bude fungovať v sedemdesiatke. Tak sa tomu elegantne vyhol. Hovorím to s drsným anglickým humorom, pretože to bol jeho štýl. Sám by si z toho urobil zábavu. Zároveň mi to tiež pomáha,“ prezradila Žbirková.

No to nebolo všetko. Rozhodla sa, že jeho život spíše do knihy, na ktorej už pracuje. V nej chce odhaliť aj veci zo súkromného života hudobnej legendy. „Každý ho pozná ako bezstarostného džentlmena, ktorý sa nikdy nerozčúlil. Poznám ho úplne iným spôsobom. Aký bol, bude v knihe, ktorú píšem. Nikto ma nebude cenzurovať. Budú tam tajné veci, ktoré mi Meky nedovolil povedať,“ šokuje vdova Katka.

O Mekym bolo totiž odjakživa známe, že si súkromie strážil. Jeho manželka sa v relácii podelila aj o začiatkoch ich vzťahu. „Naše prvé rande bolo špeciálne. Meky tam prišiel, už bol Zlatý slávik, prišiel náš dalmatínec a Mekyho zvalil. Našťastie sa mu nič nestalo,“ zaspomínala si s úsmevom.