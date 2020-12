Speváčka Katka Knechtová si posledné týždne poriadne vytrpela. Nakazila sa koronavírusom. Mala rôzne ťažkosti vrátane horúčky, slabosti, únavy, hnačky a niekedy nevládala ani chytiť telefón do ruky. Stále však nemá vyhraté. „Sú to už takmer dva mesiace, odkedy som mala pozitívny PCR test na COVID-19 a ešte stále bojujem s post covid syndrómami. Nie je to nič príjemné, dávajte na seba pozor. Lepšie je to nedostať! Verte mi, viem o tom svoje,“prezradila Knechtová. „Prajem všetkým aktuálne chorým, skoré uzdravenie a verím, že čoskoro sa naše životy postupne vrátia do normálu,“ dodala speváčka.

Autor: akm