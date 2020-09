Moderátorka Katarína Brychtová (53) je v televíznej brandži už dlhé roky. Len nedávno vyfasovala svoju vlastnú reláciu na Trojke- Klub 3, kde sa začala venovať rôznym spoločenským témam. O sympatickej brunetke je však známe aj to, že za manžela má uznávaného špičkového chirurga. Ako to vyzerá u nich v domácnosti a ako si spomína na krízu, ktorú kedysi medzi sebou mali?

Do vašej novej relácie si pozývate zaujímavých hostí. Nerozmýšľali ste, že by ste si zavolali aj vášho manžela? Predsa len, je to špičkový chirurg.

Môj manžel je pracovne veľmi vyťažený. Nie som si istá, či by na účinkovanie v televízii mal čas.

Mať v rodine lekára je obrovský benefit. Zverujete sa manželovi so všetkými zdravotnými problémami?

Našťastie, zatiaľ nemám veľa zdravotných problémov. Ale manžel je určite prvý, s ktorým všetko riešim. Má triezvy pohľad, obrovské skúsenosti a vždy mi poradí. Mať lekára v rodine je na nezaplatenie.

Katarína Brychtová vo svojej novej relácii. Zdroj: RTVS/Milan Krupčík



Váš Klub na Trojke je určený najmä seniorom. Aký máte vzťah k starým ľuďom?

Náš Klub na Trojke je síce primárne určený seniorom, ale pobaviť i poučiť môže všetky vekové kategórie. Je pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové, sú zvedaví a privítajú inšpiráciu na trávenie voľného času. Seniorov mám veľmi rada. Majú svoje odžité, majú skúsenosti, o ktoré sa radi podelia. Moja stará mama ma naučila piecť, milovala som, keď nám rozprávala svoje zážitky. Dnes trávim veľa času s mojou mamou, chodíme spolu na chalupu, ale aj do kina, na výstavy... Dnešní seniori sú aktívni ľudia, ktorí si užívajú život napriek vyššiemu veku, pomáhajú mladým s vnúčatami či pravnúčatami, ale vedia sa naplno venovať aj svojim priateľom i záľubám. Mnohí sú aktívni aj na sociálnych sieťach a využívajú všetky moderné vymoženosti.

