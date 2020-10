Presne pred rokom sa fanúšikovia Karla Gotta († 80) dozvedeli zdrvujúcu správu. Maestro zomrel. Pred jeho vilou Bertramka sa okamžite začali schádzať uplakaní ľudia, ktorí prinášali kvety, sviečky a dojímavé odkazy spevákovi do neba.

Dátum 1. október 2019 si budú fanúšikovia Karla Gotta pamätať už navždy. V ten deň maestro prehral svoj boj so zákernou chorobou. S Karlom Gottom sa konala najprv verejná rozlúčka na Žofíne a na druhý deň prebehla zádušná omša v Katedrále sv. Víta. Tá bola len pre pozvaných hostí a najbližšiu rodinu. Vdova Ivana sedela v prvom rade vedľa svojich malých dcérok, ktoré pôvodne nechcela na túto rozlúčku ani brať. Následne rakvu so spevákom previezli do pražského krematória Motol, kde mu dala vdova posledné zbohom. Pozrite si najdojímavejšie momenty z jeho rozlúčok.

Zábery z poslednej rozlúčky. Čestná stráž a záplava kvetov. Zdroj: dd, tam

