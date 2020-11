Kamilu po rozvode v roku 2012 médiá spájali s Mariánom Geišbergom. Milenecký vzťah síce nepriznali, ale na javisku to medzi nimi iskrilo. V rozhovore pre idnes.cz na otázku, či nie je pre herečku ťažké nepodľahnúť kúzlu kolegu, Kamila raz odpovedala: „Horšie je to pre mužov, lebo tí nemajú také zábrany ako my ženy. Viete, sú typy hercov – kolegov, u ktorých chémia funguje. Ladí vám dialóg, navzájom sa počúvate a je medzi vami isté príjemné napätie. Vtedy to síce funguje, ale nesmiete prekročiť istú hranicu,“prezradila. Prečo herečku vychovávali starí rodičia? Dozviete sa v Báječnej Žene číslo 47.

Herečka Kamila Magálová. Zdroj: RTVS

