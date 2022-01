Miriam Kalisová už niekoľko rokov moderuje reláciu Reflex na Markíze, no od leta opäť zasadla do kresla Televíznych novín, kde zaskakuje za tehotnú Vavrinčíkovú. Keďže ona aj Danica majú skúsenosti s moderovaním správ, nebolo nutné hľadať za Lenku špeciálnu náhradu. Kalisová však zobrala spomínané služby s tým, že počas toho, ako bude vysielať, sa o jej 8-ročnú dcéru Miu bude starať exmanžel Šmahel. S tým sa rozviedla v lete 2017. Zatiaľ čo moderátor má novú rodinku, markizáčka aktuálne oficiálneho partnera po tom, ako sa na jeseň 2020 rozišla s Michalom Menkynom, nemá. Na malú Miu je tak sama.

Kalisovej ex Šmahel nedávno získal džob snov. Stal sa moderátorom veľkej a najdrsnejšej markizáckej šou Survivor, ktorá sa natáča v ďalekej Dominikánskej republike. Fitnesák si tak túto nedeľu zbalil kufre a prechodným domovom sa pre neho zhruba na 3 až 4 mesiace stal exotický ostrov v Karibiku.

„Priznám sa, že na kasting a kamerové skúšky som išiel s tým, že som to radšej nikomu neoznámil. Povedal som si, že načo budem niekoho predčasne plašiť. Nakoniec však kasting vyšiel a každým jedným kolom stúpala moja radosť, ale aj nervozita, aby som tým doma nikoho nezaskočil a neranil. Je to naozaj veľmi dlhé obdobie (3 – 4 mesiace) a navyše je to aj veľmi ďaleko. Bude možnosť, aby ma rodina aspoň raz navštívila, takže ak to vyjde, budem sa na to veľmi tešiť,“ priznal Šmahel. Ten má však dcéru aj s exmanželkou Kalisovou, ktorej týmto svojím odchodom dosť skomplikoval život.

Práve on mal Miu na starosti, keď markizáčka moderuje Televízne noviny. Mirka nám priznala, že ju čaká poriadne náročné obdobie. „Bude to chcieť zreorganizovať náš systém, aby som mohla chodiť do práce, ale moji rodičia aj Martinovi rodičia mi s tým pomôžu a myslím si, že to zvládneme, i keď to bude náročnejšie,“ prezradila nám, ako to bude riešiť.

