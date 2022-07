V júni 2018 z RTVS pre nesúhlas so šéfmi spravodajstva pod vedením generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka odišlo až 12 reportérov. Medzi nimi aj Gabriela Kajtárová či Zuzana Kovačič Hanzelová. Viacerí v tom čase spísali vedeniu otvorený list. „Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou k našim nadriadeným. Zatiaľ pracujeme slobodne, ale v nepriateľskej atmosfére. Sme svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov,“ znel vtedy úryvok ich listu.



Gabriela Kajtárová. Zdroj: Instagram G.K.

Kajtárová tak v roku 2018 dala RTVS zbohom. Stretávala sa vtedy s veľkými výčitkami od vedenia, ale aj hrozbami a opakovanými výzvami na odchod. „V rozhlasovom spravodajstve nasledovali výčitky, zosmiešňovanie, hrozby aj opakované výzvy na odchod kričiacej menšiny,“ priznala vtedy. Gabrielu mohli diváci vidieť na obrazovkách aj ako korešpondentku RTVS v Bruseli. Pripravovala i témy zo zahraničia. Do Markízy nastúpila v júni 2018 ako redaktorka Televíznych novín a vďaka predvolebným diskusiám si v roku 2020 získala množstvo divákov.



Vedela by si teraz vďaka novému riaditeľovi predstaviť návrat do RTVS? „Pracujem pre najsilnejšie spravodajstvo na trhu a nezabudla som, za akých okolností mi otvorilo dvere. Kvalitné verejnoprávne médiá sú rovnako dôležité ako tie komerčné. Preto želám novému riaditeľovi, aby sa mu podarilo postaviť spravodajstvo RTVS na nohy. Bude to však bezo mňa,“ napísala nám Kajtárová, čím dala jasne najavo, že na ponuku vrátiť sa by istotne neprikývla.



