Kto by to bol povedal, že večný elegán, ktorý si potrpí na extravagantné outfity, Juraj Lelkes onedlho oslávi už 70 rokov. Sisin manžel už niekoľko mesiacov pracuje na svojej knihe Intímne o Jurajovi, ktorá vyjde v lete. Autorkou je návrhárka a spisovateľka Rebecca Justh, ktorá jeho poznámky spracuváva do knižnej podoby.

Juraj Lelkes a Sisa Lelkes Sklovska. Zdroj: Profimedia

„Čitatelia sa majú na čo tešiť. Juraja fotil Mário Gotti, ja som ho stylovala, bolo to milé fotenie,” prezradila nám Justh. A ako si užil rolu modela samotný Lelkes? “Obdivujem Gottiho profesionalitu, veľmi dobre sme si rozumeli a urobil veľmi dobré zábery,” prezradil nám Juraj. Z fotiek bola nadšená aj samotná Sisa.

