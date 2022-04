Riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová (48) sa v stredu poobede druhýkrát vydala. Svoje áno povedala dlhoročnému partnerovi Karolovi Rumanovi. Na svadbe nechýbal ani jej exmanžel, bratislavský župan Juraj Droba (50) s priateľkou. No a kým všetci sa v zámku bavili, on si vychutnával vlastnú romantiku.

Gabriela Drobová bola v minulosti už jedenkrát vydatá, a to za Juraja Drobu. Svadbu mali 10. 11. 2001 vo Washingtone a boli pri tom aj známe mená ako Aneta Parišková, Andrea Verešová či Zuzana Belohorcová. V roku 2008 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, dodnes ostali vynikajúcimi priateľmi.

Mladomanželia Gabriela Drobová a Karol Ruman. Zdroj: Emil Vaško

Aj preto nikoho neprekvapilo, že bol pozvaný aj na jej druhú svadbu s Karolom Rumanom. Po obrade sa svadobčania presunuli do Šimák zámku v Pezinku, kde sa konala hostina a veľká zábava. Tam už Juraj Droba prišiel so svojou priateľkou Miroslavou Valovičovou, s ktorou tvorí par od minulého roka. A v čase, keď sa už všetci hostia skvele bavili na parkete a vychutnávali si dobroty, Droba využil túto chvíľu na to, aby vzal priateľku na romantickú prechádzku do parku len kúsok od zámku. Držali sa za ruky a užívali si prítomnosť jeden druhého. A kto by pod krásnou rozkvitnutou magnóliou odolal bozkom? Ani oni dvaja nie.