Otec moderátorky Adely Vinczeovej, spisovateľ Jozef Banáš, nemá problém verejne povedať, čo si myslí. A servítku pred ústa si nedával ani pri plošnom testovaní. Na svojom profile na sociálnej sieti bránil vyjadrenia Igora Bukovského a konanie Igora Matoviča a hlavného hygienika Jána Mikasa otvorene kritizoval. Premiér však zo svojich slov neustúpil a ostáva v platnosti to, že tí, ktorí sa na testoch nezúčastnili, platí pre nich naďalej zákaz vychádzania s výnimkou nákupu potravín, drogérie či návštevy lekárne. Seniorom nad 65 rokov však bola udelená výnimka. Na testy nemuseli, ale len v prípade, ak budú následne v dobrovoľnej domácej karanténe. Manželia Banášovci tak na testoch neboli, no nešli by ani v prípade, keby mali pod 65. „Nie, neboli sme, však nemusíme. My v podstate žijeme v rodinnom dome, máme tu záhradu a raz za týždeň si ideme niečo nakúpiť. S nikým nekomunikujeme, takže my sme v pohode. Predovšetkým musím povedať, že my sme neboli z toho dôvodu, že máme obaja pocit, že napriek veku máme solídnu úroveň imunity. Zdravo sa stravujeme, športujeme, otužujeme sa obaja v ľadovej vode. Takže si myslím, že pre nás testovanie ani potenciálne očkovanie nie sú potrebné,“reagoval spisovateľ, ktorý vo vakcíne vidí negatíva.

Spisovateľ Jozef Banáš vo svojom dome v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

„To očkovanie vám len zníži imunitu, takže ak niečo také bude, nepôjdeme. Viete, ja mám kamarátov, ktorí hovoria, že sa dajú zaočkovať proti chrípke a nemali ju 20 rokov. Ja im na to odpovedám, že sa nedám zaočkovať a nemal som ju celý život, lebo sa zdravo stravujem a starám sa o seba. Začneme očkovať a teraz sa budeme každoročne všetci očkovať? Vláda by sa mala starať o to, aby ľudia mali prirodzenú imunitu,“ rozohnil sa Banáš, ktorý napriek nariadeniam predsa len zamieri aj inam ako iba na nákup. „Dnes (pozn. red. pondelok) idem riešiť veľmi zaujímavú situáciu. Dodnes treba zaplatiť daň z príjmu. Pôjdem do mojej banky, chodím tam osobne. Tak som zvedavý, či mi povedia, že to zaplatiť nemôžem. Tak potom nech ju zaplatia za mňa,“ rozosmial sa.

Na snímke Jozef Banáš s manželkou a Adela Vinczeová. Zdroj: Emil Vaško

„Dnes som čítal, že ísť do potravín a k lekárovi nie sú nejako limitované pre ľudí, čo nemajú test. Vraj sa okolo 60 % ľudí otestovalo a čo spravíme s tými 40 %? Pošleme ich do geta? Sme všetci predsa ľudia, berieme to zodpovedne. No som zvedavý, čo s týmto výsledkom urobí vláda,“ dodal.