Napriek tomu, že Boženu Abrhámovú denne navštevuje hercov jediný syn Josef Abrhám ml. (45) a nosí jej noviny s článkami o jej slávnom bratovi, najdôležitejšiu správu jej do utorka stále nepovedal. „Na pohrebe má rečniť pán režisér Jan Kačer. Viac však naozaj neviem. Aj keď na pohreb ísť nemôžem, synovec ma určite bude informovať,” zverila sa českému Blesku pani Božena, ktorú všetci volajú Boca. Paradoxne ani samotný Kačer netušil, kedy sa uskutoční rozlúčka. „O pohrebe neviem vôbec nič, stále čakám na telefonát, nikto sa však neozýva, je mi to divné,“ zveril sa.



Josef Abrhám a Libuše Šafránková na civilnom zábere. Zdroj: Lívia Bielovič

Pritom dátum, kedy chystá pohreb svojho otca, už bol stanovený. Potvrdil to aj Bleskom oslovený páter Petr Regalát Beneš z kostola sv. Anežky Českej na Spořilově, kde sa v júni 2021 verejnosť lúčila s Abrhámovou manželkou Libušou Šafránkovou († 68). A rozlúčka s Josefom tiež prebehne v júni, teda takmer rok na to, ako sa blízki a verejnosť lúčili s Libuškou. „Termín 6. júna potvrdzujem, ale ešte nevieme, o koľkej. Za pár dní budeme vedieť ďalšie podrobnosti, čakáme na bližšie informácie od rodiny,“ uviedol pre CNN Prima NEWS zdroj z kostola na Spořilově. Zatiaľ ale nie je jasné, či bude rozlúčka verejná.



Známe nie je ani to, či bude herec pochovaný v rodinnom hrobe Abrhámovcov v Kunoviciach, alebo v Šlapaniciach po boku svojej milovanej manželky Libušky. Objavili sa špekulácie, že by sa rakva s pozostatkami Josefa Abrháma nemusela vojsť do hrobky k jeho drahej manželke Libuške alebo dokonca ani do rodinnej hrobky v Kunoviciach.