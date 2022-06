Abrhám zomrel v pražskej nemocnici ešte v pondelok 16. mája, kde podľahol zápalu pľúc, s ktorým bojoval niekoľko dní. Ako už Blesk informoval, rodina sa o pozostatky herca prihlásila až po viac ako 96 hodinách, ktoré stanovuje zákon o pohrebníctve. „Syn Josef sa potom nemocnici ozval a všetko začala riešiť ním najatá pohrebná služba,“ povedal Blesku dobre informovaný zdroj.

Jan Kačer a Josef Abrhám. Zdroj: archív

Pretože sa u veriaceho Abrháma nepočíta s kremáciou, ale s uložením do zeme, musí byť telo až do poslednej rozlúčky v chladiacom boxe. Podľa prieskumu Blesku sa ceny pohrebných služieb pohybujú od prvého do siedmeho dňa uloženia okolo 17,50 eura na deň a od ôsmeho dňa 21 eur na deň. Rodine Josefa Abrháma tak na účet k pohrebu pribudne suma približne 415 eur (10 311 českých korún) za uchovanie tela. S tým však vzhľadom na posunutý dátum poslednej rozlúčky museli počítať.

