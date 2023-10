Jesenská vďaka relácii navštevuje chaty celebrít či rôznych ľudí, a tak sa aj v minulosti zoznámila napr. s talianskym šéfkuchárom Andreom Eňom, s ktorým randila istý čas. Aktuálne je už dlhšie bez oficiálneho partnera a mnohým sa možno naskytá otázka, prečo. Moderátorka je totiž v skvelej forme. Presvedčila o tom už viackrát v minulosti zábermi v plavkách. A tými sa pochválila aj teraz. Katka zverejnila fotky v celých plavkách a mnohým ženám v jej veku padla sánka. Čo stojí za jej úžasnou formou?

Moderátorka Katka Jesenská nedávno zverejnila foto z fitka. Zdroj: Instagram/ Katka Jesenská

„Diétu som nikdy nedržala, ale o to viac sa hýbem a cvičím. Keby som sa nehýbala, tak neviem, ako by to dopadlo. Veľa sa hýbem aj v práci, ono sa to nezdá, ale niekedy sa musíme vyštverať aj na kopec. A keď mám čas, cvičím jogu a makám vo fitku, kde vyslovene posilňujem aj cviky na chrbticu,” prezradila nám Jesenská pred rokom. No čo, tipovali by ste jej 52 rokov?