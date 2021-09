Moderátormi aktuálnej série Talentu sú David Gránský a Jasmina Alagič, no obaja v šou príliš veľa toho nehovoria. Navyše, Jasmina máva dosť často v ruke mobil, fotí sa so súťažiacimi a to divákom veľmi prekáža. „Krásavica s mobilom v ruke si natáčala a moderovanie išlo bokom,“ hromžila istá diváčka Lenka. „Jasmina je hrozná, nevie sa vôbec vyjadrovať. Kazí Talent,“ reagovala Valika. „Nielenže nevie moderovať, ona ani nič vtipné nevie povedať. Lujza Garajová Šrameková bola oveľa lepšia,“ napísal istý divák.

Jasmina Alagič Zdroj: instagram/ Jasmina Alagic

„Chýba tam Lujza, Jasmina mi tam vôbec nepasuje,“ zamyslela sa Danka. „Len jej, prosím, niekto napíšte scenár, nieže v strede šou začne rozprávať o odvodňovaní pizze kolagénom,“ vtipkoval istý Henry, ktorý tak vytiahol nedávny trapas Alagič. Tá vtedy vo videu na Instagrame obhajovala účinok kolagénu, ktorý ju vraj odvodní po konzumácii pizze. Ľudia sa tak zatiaľ nezžili s Alagič, hoci niektorí sa z nej tešia a fandia jej. Uvidíme, čo prinesú ďalšie časti šou.