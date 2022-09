Syn Richarda Sulíka Filip ponúka na sociálnej platforme YouDare peniaze za plnenie bizarných a v niektorých prípadoch až zvrátených úloh. Na výzvach sa často podieľajú neplnoleté osoby. Objavila sa tam už aj výzva ku konzumácii výkalov. Nedávno si na neho dokonca posvietil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý nariadil preveriť, či v tejto v súvislosti nedochádza k páchaniu trestných činov.

Na snímke Jaro Slávik. Zdroj: MARTIN DOMOK

Mladý Sulík je však čoraz aktívnejší aj na Instagrame, kde si rozhodne nedáva servítku pred ústa a na paškál si zobral už viacero žien nášho šoubiznisu. Okrem toho, jeho obrovským vzorom je kontroverzný Andrew Tate – osvedčený mizogýn, násilník, dosť pravdepodobne aj zločinec, no v prvom rade samozvaný „učiteľ“ celej generácie chlapcov. Tate rozpráva o ženách, ktoré by mali v jeho ideálnom svete stáť poslušne v kuchyni, plodiť deti a na slovo poslúchať svoju mužskú polovičku. A rovnaké názory verejne prezentuje aj mladý Sulík.

No a do tímu YouDare pred pár týždňami vstúpil aj hudobný producent a porotca Česko Slovensko má talent Jaro Slávik. Čím ho oslovila táto ponuka? „Mal som aplikáciu, ktorá bola celkom úspešná. Išlo o vyhľadávanie talentov postavenej na videách. Minulý ročník Talentu sa napr. cez to kastovali súťažiaci. V prvom roku existencie sme mali nejakých 150-tisíc stiahnutí. Ale vojna na Ukrajine, keďže sme plánovali aj expanziu cez Ukrajinu do Kanady, lebo veľa Ukrajincov žije v Kanade, nám tieto plány zmarila. Keďže my sme mali ten know-how tých troch rokov rozvoja, tak bolo prirodzené, že po mne siahli a ponúkli mi konzultantskú pozíciu,” prezradil nám Slávik.

A čo hovorí na výzvy detí, ktoré už prekračujú isté hranice? „To nie sú naše výzvy, to sú výzvy ľudí, ktorí si ich robia medzi sebou a Filip Sulík je autor platformy. On im nekáže, čo majú robiť, to, že tí ľudia si nevedia vymyslieť kreatívnejšie výzvy, je, bohužiaľ, obraz nášho školstva a našej spoločnosti. Ale je to také nepríjemné zrkadlo. Možno by sa tí ľudia, čo chcú výzvy ukázať, mohli zamyslieť nad tým, či toto je to najlepšie, čo vedia spraviť. Je to smutné,” hovorí.

Sulíkovu platformu riešil aj prokurátor Žilinka. Čo na to Slávik? „Nikto nespravil pre rokenrol tak veľa ako kresťanská cirkev, nikto nespravil pre YouDare tak veľa ako pán Žilinka. Veľmi pekne mu ďakujeme. Sú pravidlá Európskej únie o zodpovednosti platforiem za obsah. Neviem, či to náhodou nie je dlhý tieň Filipovho priezviska. Či tam nie sú v pozadí iné veci. Je to opakovane nešťastný zásah, taký cenzorský, zo strany pána Žilinku do oblasti umenia, kultúry, kreativity, ktorej absolútne nerozumie. Som z toho smutný. Je to nezmysel. Niekto mu niečo povedal a on dal status na Facebook. Mal by sa venovať iným veciam. Čomu sa má vlastne venovať Generálna prokuratúra, okrem toho, čo vidíme, že v minulosti pomáhala zločincom?” dodal.



