Stali ste sa kráľovnou a kráľom tanečného parketu. Aké sú vaše pocity bezprostredne po triumfe?

Janka: Sú to krásne, neopísateľné neopakovateľné pocity, to treba povedať, že tento moment si treba užiť a treba to prežiť intenzívne, lebo toto, čo sa tu práve deje, sa už nezopakuje. Nenormálne sa z toho teším.

Vilda: Tiež sa z toho veľmi teším. Bolo to mojím želaním, prial som to Janke aj nám ako tanečnému páru a vyšlo to, takže mám naozaj veľkú radosť. Je to fakt super. Vyhrať túto šou je naozaj super! Už len to, že ste v šou, je krásne, a ešte keď ju aj vyhráte, je to super.

Ako druhý tanec v semifinále tancovala Jana Kovalčíková tango. Zdroj: TV Markíza

Napadlo vám na začiatku šou, že sa dostanete až do finále a že to napokon aj vyhráte?

Janka: Moje predsavzatie, keď som vstupovala do tejto šou, bolo nevypadnúť v prvom kole. Takže to, čo sa práve udialo, by mi nenapadlo ani vo sne! Ale naplnilo to pocit po tom celom kolobehu, ktorý sme rozbehli, je to krásny pocit zadosťučinenia a je to krásny pocit spokojnosti samých so sebou.

Vilda: Od prvého momentu, keď som videl Janku, som tomu veril, že máme na to, byť vo finále. A aj som si tak povedal, že možno máme na to, aby sme to celé vyhrali. Vyšlo to aj preto, že sme celý čs držali spolu, pracovali sme na tých veciach a divákom sa to páčilo. Týmto im veľmi pekne ďakujem. Všetci boli výborní, myslím, že od polovice šou všetci tancovali naozaj dobre. Za to, že to vyšlo, je to aj trošku možno zhoda náhod, šťastia a divákov. Je to taká mozaika vecí, ktoré, keď vyjdú, tak sa dá vyhrať. A tentoraz to takto nám vyšlo.



Jana Kovalčíková bola v paso doble skvelá. Zdroj: TV Markíza

Janka, vy ste spravili veľký pokrok v tanci od prvého kola. Vilda to aj viackrát spomínal. Čím to je, že ste sa naozaj tak dobre vypracovali?

Vilda: Janka ten pohyb mala v sebe od začiatku. Spoznám to za tri sekundy, či sa človek vie hýbať alebo nie. Janka sa vedela od začiatku hýbať. Určili sme si princípy, aby tancovanie bolo presné, aby bolo správne na hudbu, aby to bolo výrazové a princípy sa tréningami čím viac oživovali, no a vyvrcholilo to vo finále. Myslím si, že od 8. až 9. kola už Janka tancovala naozaj výborne a som rád, že to takto dopadlo. Janka sa naučila tancovať a mám radosť, že som ju to naučil ja.

Janka: Môžem na to povedať iba jedno veľké ďakujem Vildovi, že mi stále dával nádej alebo akoby sebadôveru, že sa to dá. Nepoľavil z nárokov, že išiel čoraz tvrdšie a tvrdšie a ťažšie a ťažšie (smiech). A asi aj práve preto to môže pôsobiť tak, že sa človek potom z kola na kolo zlepšuje a každý tréning s ním bolo niečo nové.

Počas celej súťaže ste pôsobili veľmi zohrato, výborne ste si sadli. Mali ste momenty, keď ste si liezli na nervy, prípadne prišla aj nejaká hádka?

Janka: Vilda povedal jednu výbornú vec, že ak aj na tréningoch nastali nejaké mikromomenty nejakého neporozumenia, tak sa skončili asi do 5 sekúnd, lebo sme obaja vedeli, že ideme za jedným cieľom, že sa chceme niečo nové naučiť a niečo pekné odovzdať divákom. Ak aj niečo zlé nastalo, pozreli sme sa na seba, že okej, okej, čo ti šibe, ideme ďalej! Možno aj preto to takto pôsobilo a som rada, že to tak pôsobilo, lebo to tak naozaj je.

Na snímke herečky, zľava Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová a Jana Kovalčíková počas tlačovej konferencie k premiére divadelnej hry americkej dramatičky Sarah Ruhlovej pod názvom Čistý dom. Zdroj: Jakub Kotian

Janka je výborná herečka Národného divadla. Boli ste sa pozrieť na jej predstavenie?

Vilda: Jasné, pozvala ma, bolo to super! Videl som s ňou štyri predstavenia a všetky boli super. Janka je výborná herečka a myslím si, že Slovensko dlho takúto herečku nemalo.

Janka: Jeeej, Vilda! Vilda sa rozjel (smiech).

Vilda: Je to pravda. Videl som ju hrať aj po boku Janka Koleníka. Mal som z toho veľký zážitok. Jani, ďakujem, že si ma pozvala.

Vilda, vy ste minulý ročník tancovali s herečkou Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Ona vás vtedy predstavila aj rodine. Urobila to teraz aj Janka?

Janka: Jasné, my sme absolvovali niekoľko spoločných večerí aj s manželom, mojimi aj Vildovými rodičmi. To tak prirodzene vzniká, keď človek intenzívne spolu trénuje a funguje tri mesiace, je to prirodzené, že sa to prepojí. Chodili aj na prenosy, čiže je to logické a malo by to tak byť.

Vilda: Sme jeden tím, jeden tanečný pár. Rodina nám priala, fandila nám ako tanečnému páru, nie iba mne. Jankini rodičia sú naozaj úžasní ľudia a zakaždým, keď sme sa spolu stret- li, bolo to veľmi príjemné.

Zapadli ste do jej rodiny…

Janka: Úplne! Ako keby v nej bol odjakživa.

Vilda: Presne tak!

Janka: My už máme pocit, že sa začíname na seba podobať.

Vilda: To máme pocit už asi od 5. kola. Ale ťažko povedať, či sa podobáme, necháme to posúdiť divákov. Možno máme nejakého strateného spoločného predka. Ťažko povedať (smiech).

Vilda pred rokom tancoval so Zuzanou Šebovou. Zdroj: tv markíza

Tanec je veľmi kontaktná záležitosť. Medzi vami to na parkete poriadne iskrilo. Nežiarlil váš manžel na Vildu?

Janka: Som herečka, videl ma už v akýchkoľvek situáciách. Je veľmi tolerantný, vie, že to je práca. Ak to iskrilo, tak musím povedať, že sme to s Vildom asi geniálne zahrali (smiech). Jedno, čo medzi nami rozhodne iskrí, je kamarátsky a ľudský faktor.

Vilda: Celý život som tancoval buď so sestrou, alebo s tanečnou partnerkou, s ktorou chodil môj brat. Nikdy som pri tanečnej partnerke nemal tendenciu to vyvíjať ďalej. S Jankou sme super kamoši a aj naďalej budeme, lebo nám to spolu ladí.

Plánujete tancovať spolu aj naďalej? Čo chystáte najbližšie?

Vilda: Určite áno – na afterparty (smiech). Inak ťažko povedať…

Janka: Uvidíme, ako sa nám prepoja cesty. Stále to hovorím, nechcem prestať s tancovaním. Keby ma Vilda zavolal na súťaž, týmto ho vyzývam, bola by som rada.

Vilda: Áno, onedlho je Preřovský zubr, to je jedna významná súťaž okresu Přerova. Tam určite pôjdeme. Hlavnou cenou je pivo, ktoré ja nepijem (smiech). A ešte Senecký pohár je fajn. Žartujem… Ale uvidíme, možno sa dohodneme a možno nás ešte uvidíte spolu tancovať.

