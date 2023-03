V zóne ohrozenia sa po kole lásky ocitli favoritky šou Helena Krajčiová a Gabika Marcinková. So šou Let's Dance sa napokon lúčila práve ryšavá herečka. „Všetky kolá som si naozaj užila, verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak. A aj som schudla! Je to pre mňa strašne pekný pocit, že môžem odísť so vztýčenou hlavou, že sme tu nechali srdce. Najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý je taký úžasný, že by si zaslúžil viac,“ povedala po vypadnutí Krajčiová, na ktorej bolo vidieť veľké sklamanie.

Helena Krajčiová v druhom kole Let´s Dance. Zdroj: TV Markíza

Krajčiovú mnohí diváci považovali za favoritku a nechápu, prečo vypadla práve ona a v šou sa stále držia tanečné drevá ako Boris Valábik, Marián Gáborík či Mario Cimarro. Akoby sa opakovala situácia spred roka, keď sa v šou udržal Attila Végh omnoho dlhšie ako iní skvelí tanečníci. Čo na to hovorí choreograf a porotcovský kat Ján Ďurovčík?

Helena Krajčiová v treťom kole predviedla quickstep na pieseň z filmu Kabaret. Zdroj: TV Markíza

„Helena vypadla preto, lebo diváci jej neposlali dosť hlasov. U mňa napr. bola na 3. najlepšom mieste. Dal som jej známku 6 a najvyššiu som v ten večer dal osmičku. Je to šou, jedno je hodnotenie poroty a druhé je hodnotenie divákov. V nedeľu napr. bola oveľa horšia Gabika Marcinková a naši dvaja nie veľmi pohybliví chlapci, ktorí boli u poroty na posledných miestach. Čo s tým urobím?! Aj Diana Mórová vypadla niekde v 4. kole, aj Miňo minule, pritom je vynikajúci tanečník. Je to šou, nie je to Dunajský pohár, ten by asi nikto nepozeral (smiech). Ono to je tak, keď je vyrovnaný ročník, vtedy je to najhoršie, lebo tam v každom kole môže niekto vypadnúť, kto vie tancovať a mohol by byť vo finále,“ povedal nám Ďurovčík, ktorý si už roky myslí jednu zásadnú vec.

„Diváci predpokladajú, že tí dobrí tanečníci dostanú veľa SMS hlasov. Ľudia niekedy nehlasujú tak, že kto je najlepší, ale že chcú niekoho udržať v šou. Chcú niekomu pomôcť. Keď je niekto dobrý, povedia si, tak ten hlasy nepotrebuje, lebo ich dostane dosť, no potom sa môže stať, že tých pomocných podporných hlasov bude oveľa viac. Roky rokúce si myslím, že to takto funguje. A potom väčšinou tí úplne najlepší nedostávajú toľko podporných hlasov,“ dodal.

Samotná Helena však svoje vypadnutie berie športovo: „Jednoducho prišiel môj čas. Odovzdala som, čo malo byť odovzdané. Pre divákov a pre seba samu. Som na nás s Fabiom hrdá.“ A čo hovorí na to, že patrila v očiach divákov medzi top favoritov? „Tak je príjemné cítiť, že niektorí diváci by si nás želali vidieť dlhšie. Ďalší chcú zasa vidieť iných. To je celé.“



