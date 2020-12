Bukovský nesúhlasil s celoplošným testovaním a pozitívne sa nevyjadroval ani ohľadom lockdownu. Najnovším videom na sociálnej sieti má plán, ako presvedčiť poslancov, aby zakročili proti Igorovi Matovičovi.

Dietológ Igor Bukovský Zdroj: Youtube

„Musíme to ešte skúsiť s tými, čo to vedia zastaviť. Teda poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za stranu OĽaNO. Prosím každého, kto sa stotožní s obsahom nasledujúceho videa, aby ho poslal emailom alebo ako link so svojím krátkym textom na adresy poslancov OĽaNO, ktoré nájdete v popise tohto videa. Prosím, nepoužívajte žiadne vulgarizmy, ani osobné útoky, či vyhrážky. Veľmi dôležité je zachovať vo vypätých situáciach slušnosť a ľudskú dôstojnosť,“hovorí Bukovský vo videu, kde aj ukázal fotky a mená všetkých poslancov spomínanej strany.

Koľko ľudí sa s jeho výzvou stotožní, ťažko povedať, no v komentároch ho fanúšikovia verejne podporili.