Dnes by ste však o mnoho svojich niekdajších idolov, do ktorých ste boli tajne zamilovaní, neopreli ani bicykel. Niekdajší anjelik Angelo Kelly poriadne pribral a dnes je z neho vypasený tučko. A jeho brat Paddy Kelly? Ten vyrástol rozhodne na väčšieho fešáka.

Angelo v časoch, keď vyzeral ako anjelil. Zdroj: Internet



Z popovej princeznej Britney Spears sa stala troska. V roku 2007 sa psychicky zrútila a odvtedy už nikdy nebola taká, ako si ju všetci pamätáme. Od toho istého roku má jej život pod kontrolou jej otec a už 13 rokov je nesvojprávna. Nemôže narábať so svojím majetkom a stretávať sa so svojimi synmi bez dovolenia. Okrem toho platí nemalé výživné svojmu ex Kevinovi Federlinovi. Toto všetko a bizarné posty na sociálnych sieťach viedli fanúšikov k dohadom, že Britney volá o pomoc, že ju pravidelne dopujú liekmi, prípadne, že ju jej blízki týrajú. Zrodilo sa hnutie #freebritney.

Britney Spears ako mladučká začínajúca popová princezná. Zdroj: Instagram



A čo sladký Nick Carter z The Backstreet Boys? Blondiačik má dnes 40 rokov a lámača ženských sŕdc by ste v ňom už hľadali márne. Neustále si vyčesáva ofinku kilami gélu a hádže zvodné pózy. Za cukríka tak chce byť očividne stále. Nick Carter ako sólový interpret vydal albumy Now Or Never (2002), I‘m Taking Off (2011) a All American (2015). Okrem toho má na konte aj spoločný album s Jordanom Knightom s názvom Nick & Knight (2014). Má dve deti, synčeka Odina a dcérku Saoirse. Aj Christina Aguilera patrila kedysi k ultra štíhlym kráskam. Dnes má 39 rokov a po nežnom dievčati, ktoré spievalo What a gril wants, what a girl needs, už neostalo ani stopy.