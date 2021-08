Novú reláciu Zdravie na TA3 bude moderovať Igor Haraj. „V novej relácii sa budeme venovať zdravotníckej politike a zmenám, ktoré na Slovensku môžu v tejto oblasti nastať, ale jadro a také najdôležitejšie bude predstavenie diagnóz, predstavenie toho, na čo má poistenec nárok, s akými zdravotnými problémami sa v slovenskej populácii stretávame. Budem si pozývať odborníkov z oblasti medicíny a tieto problémy riešiť,” teší sa na novú príležitosť.

Igor Haraj je v štvrtom ročníku medicíny. Zdroj: TA3

Igor je v súčasnosti študentom 4. ročníka všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte Univerzity Komenského a práve teraz sa rozhoduje, čomu sa bude venovať v budúcnosti. Zvažuje chirurgiu, rádiodiagnostiku a neurológiu. Ako sa vlastne k medicíne dostal? „K medicíne som sa dostal tak, že som popularizoval vedu a popri prírodovedných odborníkoch z oblasti fyziky, chémie, som si pozýval aj lekárov, no a tí u mňa zbadali zvýšený záujem o medicínu a inšpirovali ma, že keď ťa tá medicína tak zaujíma, hlbšie ako obyčajného redaktora, tak prečo to neskúsiš. No a vo vyššom veku som to skúsil, chvalabohu, vyšlo to a teraz som štvrták,” priznal nám Igor, ktorý pre divákov TA3 však nie je žiadnym nováčikom. Od roku 2016 pracuje na pozícii moderátora spravodajstva a publicistiky. Doteraz v rámci rubriky Štúdio TA3 divákom približoval prostredníctvom pozvaných odborníkov aktuálne témy z prírodných a zo spoločenských vied a medicíny. Relácia štartuje na TA3 už od zajtra.

