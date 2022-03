Hviezda Nela Pocisková: Najkratší ,,štek" v jej kariére! V markizáckej novinke sa mihne a končí

Nie je to tak dávno, čo sa Nela Pocisková (31) predviedla v jednej časti markizáckeho Pána profesora, v ktorom účinkovala aj v predošlej sérii. Medzitým sa zúčastnila na kastingu na muzikál The Bodyguard, ktorý však napokon pre vyťaženosť musela odrieknuť. Najnovšie sa ukáže v markizáckom seriáli. No iba nakrátko.