Tešil sa na nové zážitky a skúsenosti, potom sa ale niečo pokazilo. Policajt Stanislav K. (†42) sa obesil v čase, kedy natáčal reality šou Výmena manželiek (na Slovensku Zámena manželiek, pozn. red.), do ktorej sa prihlásil aj so svojou ženou.

Spomínaného policajta už pochovali. So Stanislavom sa jeho rodina, blízki a kolegovia podľa českého Blesku naposledy rozlúčili v utorok v kostole v Slavkove. „Nedokážem to pochopiť, dva dni pred tou tragédiou sa smial, vtipkoval, ako vždy," povedala zdrvená žena zo sousedstva. Policajta opísala ako optimistického a humor milujúceho muža. Stanislav sa vypracoval a dochádzal do Prahy, kde pôsobil v Špeciálnej poriadkovej jednotke. „S manželkou žili v úplne spokojnom manželstve. Do šou šli zpre zábavu,“prezradila ich susedka.

Pohreb Stanislava K., ktorý spáchal samovraždu počas nakrúcania Výmeny manželiek. Zdroj: Blesk

Na nakrúcanie sa spomínaný policajt tešil. Nič nenasvedčovalo akýmkoľvek problémom. „Na výmenu k nemu podľa pravidiel programu prišla namiesto manželky iná pani, Rómka. Aj s ňou si dobre rozumel. Na zahrade spolu vešali bielizeň, počas toho sa rozprávali a smiali sa,“ pokračovala rodinná známa. Počas nakrúcania relácie sa ale stalo niečo, čo zlomilo mužovu psychiku. Jeho žena bola v tom čase na výmene v rodine v inom meste. A potom prišiel šok. Stanislava K. našli 11. augusta obeseného na strome medzi domovským Slavkovom a opavskou časťouZlatníky. Okrem manželky po sebe zanechal dvoch synov.

Podľa svedkov Stanislav napísal dva listy na rozlúčku. Jeden adresoval priamo svojmu staršiemu synovi (18). Opísal v ňom konkrétne miesto, kde plánoval svoj zúfalý čin vykonať. Druhý bol určený všetkým ostatným, kde napísal dôvody, ktoré ho k činu doviedli. Prípad je v štádiu vyšetrovania. „Musíme s ľútosťou potvrdiť úmrtie účastníka jednej z našich šou. Jeho rodine vyjadrujeme hlbokú sústrasť. Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu prípadu Políciou ČR nemôžeme povedať ďalšie informácie. S ohľadom na okolnosti túto epiódu samozrejme nebudeme vysielať,”uviedla Lucie Melecká, riaditeľka komunikácie TV Nova. „Policajti preverujú všetky okolnosti, skutočnosti aj to, či sa na smrti muža nemala podieľať iná osoba,“ potvrdila bez ďalších podrobností moravskosliezska policajná hovorkyňa Pavla Jiroušková.