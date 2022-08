V pondelok vo večerných hodinách sa stala vážna dopravná nehoda. Zrážka motorkára a osobného auta sa stala medzi obcami Šahy a Preseľany nad Ipľom. Vážne zranený motorkár bol prevezený do nitrianskej nemocnice a televízia JOJ zistila, že ide o bývalého moderátora Daga Paloviča.

Ako informujú noviny.sk, 28-ročný vodič osobného auta podľa polície nedodržal primeranú vzdialenosť a narazil do motorkára, ktorý išiel pred ním. 47-ročný muž bol vymrštený na čelné sklo auto a odtiaľ spadol na cestu pred auto. Dag leží vo vážnom stave v nitrianskej nemocnici. Dopravil ho tam vrtuľník. "Pacient bol privezený do fakultnej nemocnice v noci, aktuálne je po operačnom riešení v umelom spánku," povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec. Pacient je podľa portálu mynitra.sme vo vážnom stave, podľa neoficiálnej informácie mu údajne amputovali nohu.

Dag Palovič. Zdroj: adp

Dag Palovič sa ako dieťa a tínedžer objavil aj v štyroch filmoch, kde si zahral po boku Kamily Magálovej, Mariána Labudu, Maroša Kramára alebo Pavla Mikulíka. V minulosti Dag v Slovenskej televízii moderoval reláciu pre mladých XXL a moderoval aj v rádiu. Skúšal to aj ako komunálny politik, šéfoval reklamnej agentúre, Slováci ho však zrejme poznajú najmä z pokrových turnajov, v ktorých si meral sily s najlepšími hráčmi sveta. Informácia, že pokrom zarobil vyše milión dolárov, je pri jeho mene dobre známa. Dag Palovič bol nezmar. Neexistovala na Slovensku párty, ktorej by nebol stredobodom pozornosti. Obliekal sa len do značkových vecí a žil bohémskym životom. V roku 2012 s pokrom definitívne sekol, odsťahoval sa z Bratislavy a začal žiť asketickým spôsobom života.