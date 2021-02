Oscarový herec Robin Williams († 63) celoživotne bojoval so závislosťou od alkoholu adrog. Hoci bol výborný imitátor askvelý komik, vsúkromí bol vraj plachým človekom.

Sám často hovoril o svojich problémoch s alkoholom a kokaínom, s ktorými skoncoval po narodení najstaršieho syna. K alkoholu sa, žiaľ, vrátil po neuveriteľných 20 rokoch, keď v roku 2003 nakrúcal na Aljaške. Dobrovoľne však odišiel na odvykaciu liečbu a odvtedy navštevoval stretnutia anonymných alkoholikov. Na jednom z nich bol ešte deň pred svojou smrťou. Argus Hamilton, ktorý sa tam s ním stretol, tvrdil, že herec aj počas poslednej terapie zabával ostatných. „Robin Williams bol komikom až do posledného dychu,“ povedal. V nestráženej chvíli ho však pristihol so smutným výrazom na tvári.

V nezabudnuteľnej úlohe Táta v sukni. Zdroj: Internet

Podľa suseda, ktorý ho zazrel krátko pred samovraždou na záhrade, bol viditeľne preťažený a chudý. Posledný, kto hollywoodsku hviezdu videl živú, bola jeho manželka Susan Schneider. V nedeľu si išla ľahnúť o desiatej večer. Robin išiel do inej spálne. Druhý deň, 11. augusta 2014, z domu odchádzala o pol jedenástej dopoludnia. Verila, že jej manžel ešte spí. Keď však dopoludnia neprišiel na schôdzku a nedal vedieť svojmu agentovi, vydal sa jeho asistent priamo za ním. Pretože ho nemohol prebudiť, obával sa najhoršieho. V 11:45 vyrazil dvere spálne a našiel herca visieť na dverách od šatne. Okamžite zavolal políciu, ktorá bola za 5 minút na mieste. Podľa súdneho patológa bol Robin Williams pevne rozhodnutý so svojím životom skoncovať. Najskôr si totiž pokúsil podrezať žily na ľavom zápästí. Keď sa mu to nepodarilo, zobral opasok, uviazal si ho okolo krku a obesil sa. Podľa jeho priateľov ale v tej dobe nebral žiadne drogy a neholdoval ani alkoholu. Jeho liečba bola vraj zameraná na odstránenie príznakov prepracovanosti. Podľa amerických novinárov Williams prepadol ťažkým depresiám.

Herec a komik Robin Williams v úlohe profesora v komédii Flubber. Zdroj: Internet

Okrem závislosti na kokaíne, z ktorej sa neskôr vyliečil, trpel aj depresiami a bipolárnou poruchou. Na sklonku života sa uňho objavila I. fáza parkinsonovej choroby a demencie s Lewyho telieskami, tá okrem postupnej straty kognitívnych funkcii vedie aj k halucináciám, prechodným stratám vedomia a zhoršeniu pamäti. Lekári potvrdili, že umelec pred smrťou trpel depresiou, úzkosťou aj paranojou. Geniálneho komika, imitátora a talentovaného herca si už navždy budeme pamätať ako Daniela z filmu Otec v sukni, Adriana zo snímku Dobré ráno Vietnam, Seana z filmu Dobrý Will Hunting, za ktorý získal aj Oscara, či šialeného vedca z počinu Flubber.

