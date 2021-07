Rozhodne medzi najvtipnejšiu správu, ktorá sa šírila internetom, bolo čipovanie. Najprv nám ich mali zavádzať pri celoplošnom testovaní a aktuálne sa čipy údajne tak prudko zmenšili, že sa do tela dostanú pomocou vakcíny. Za tým všetkým má stáť zakladateľ Microsoftu Bill Gates, ktorý podľa konšpirátorov dokonca dozeral aj na testovanie na Slovensku. Samozrejme, tieto čipy sa vo väčšine teórií napájajú na 5G sieť. A prečo za tým má stáť práve Bill? Najpopulárnejším vysvetlením bolo, že sme malý národ, na ktorom sa dokáže všetko efektívne otestovať. Neuveriteľné, ale mnoho Slovákov tomu slepo uverilo.

Uverili ste tomu, že náš čipujú a je za tým Bill Gates? Hádam nie... Zdroj: Internet

Ďalší hoax, ktorý sa šíril naprieč internetom, boli správy o nosení rúšok. Podľa konšpirátorov dýchame vlastné baktérie, materiál respirátorov obsahuje ťažké kovy, leptavé látky či antioxidanty. Tie nám nadobro zničia nielen nos, ale aj celú dýchaciu sústavu. Mnoho ľudí uverili aj ďalším absurdným správam. Pandémia sa podľa ,,zaručených odborníkov" mohla skončiť už dávno, stačilo na to pár trikov. Rozšíreným hoaxom bolo, že teplý vzduch, respektíve sušič rúk je schopný vírus eliminovať. Stačí si kľaknúť a dať si teplým vzduchom prefúknuť dutiny. Podobne to vraj funguje aj s fénom na vlasy. K tejto teórii sa vyjadrili aj odborníci z WHO.

Poplašné správy sa šírili aj ohľadne respirátorov. Zdroj: Internet

Určite si pamätáte aj univerzálny liek v podobe vodky s Bromhexinom. Pred touto kombináciou varoval dokonca aj ŠÚKL. Ďalším univerzálnym liekom má byť chladné počasie a sneh. Dúfam, že nikto z vás týmto výmyslom neuveril. Svoju skúsenosť s hoaxami má aj moderátorka Kvetka Horváthová. Tá im síce nikdy nenaletela, no jej tvár zneužili už na mnohé podvodné reklamy. ,,Na jar v roku 2020 ma upozornilo pár ľudí, že figurujem v reklame na tabletky proti inkontinencii, v júni 2020 sa ma ľudia pýtali na krém proti kŕčovým žilám, ktorý mi vraj zachránil život, v decembri prišla najmasivejšia podvodná kampaň na čokoládový nápoj na chudnutie - tá trvá dodnes a neskôr falošná reklama na investície, ktorá lákala ľudí na šek so sumou vyše 90 tisíc, ktorý podvodníci prirobili na moje fotky s popisom, že to som vďaka investovaniu zarobila za pár týždňov," posťažovala sa nám.

Kvetka Horváthová sa stala obeťou podvodníkov. Zdroj: Instagram

Čo je vlastne hoax? Hoax je podvodná, poplašná a hlavne falošná správa, ktorú niekto zámerne vytvoril. Medzi hoaxy sa radia poplašné správy upozorňujúce na falošné nebezpečenstvo, rôzne vtipy či obyčajné podvody.

Ako nenaletieť hoaxom konšpirátorom?

- Je dobré skontrolovať, či web s prekvapivým obsahom nie je náhodou na zozname stránok so sporným obsahom, ktorý nájdeš na konspiratori.sk.

- Pozorne sledujte, či weby odkazujú na vedecké štúdie, vyjadrenia odborníkov alebo vedcov.

- Keď neviete rozlíšiť, či ide o hoax, čítajte si o téme viac než jeden článok. O danej téme je dobré hľadať viac názorov a informácií.

- Dôležité je pri čítaní zamyslieť sa do hĺbky a podľa vlastného kritického myslenia zvážiť daný obsah.

- Rozhoduje aj gramatika a profil! Hoaxy s obľubou šíria dezinformačné weby a k ľuďom sa môžu dostať aj z rôznych profilov na sociálnych sieťach. Veľký pozor si treba dávať na používateľské meno, profilovú fotku, počet kamarátov a akú má úroveň gramatiky. Častokrát okamžite zistíte, že ide o hoax, keďže text je plný gramatických chýb a nevyskloňovaných slov.

Zlatica Švajdová Puškárová a Kristína Tormová v novej kampani O2. Zdroj: O2

Aj preto sa teraz v O2 rozhodli podporiť kampaň s názvom #DatujZodpovedne a podporiť návrat rozumu na internet. Hoax totiž môže vzniknúť omylom – niekto niečo zle pochopí a chybne interpretuje. No často je na začiatku úmysel – vedomé rozhodnutie niekoho šíriť nepravdu, strach alebo nenávisť. Môže mať politické ciele (získať alebo odradiť voličov), môže chcieť zarábať na reklame, alebo si len užíva našu pozornosť a lajky. Do kampane sa okrem Kvetky Horváthovej zapojila aj Zlatica Švajdová Puškárová či Kristína Tormová.