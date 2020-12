Hercom z Pumpy zdvihli tlak otvorené lyžiarske strediská. „Teraz, keď má Kollár okolo hlavy to lešenie, asi sa mu boja niečo povedať,“ reagoval Dano. „Ja kašlem na celé jeho lešenie. Nech si tam navešia vianočné gule, blikajúce žiarovky. Nejaké pravidlá platia snáď pre všetkých,“prerušil ho Mišo.

Natáčanie nového seriálu s názvom Pumpa. Na fotke je Andrej Danko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Ono to bolo skôr odporúčanie ako zákaz. Ale tak Doležal to vraj dovolil. Kollár si myslí, že keď už v nemocnici doležal, tak už aj on je Doležal,“smial sa Dano. Jeho kolegu to však ešte viac nahnevalo a začal argumentovať, že nejakým princípom by mali zostať verní. „Však má 11 detí s 9 ženami, čo chceš, akú vernosť?”uzemnil ho Heriban.

