Ako hodnotíte svoje vystupovanie v seriáli Nový život?

Veľmi dobre! Myslím, že je tam skvelé herecké obsadenie, úžasne sa mi pracuje s mojimi kolegami, veľmi príjemná atmosféra na natáčaní, veľa sa nasmejeme. Okrem toho prístup režiséra Honzu Nováka je veľmi poctivý, presný a konkrétny, skvele nám vysvetľuje všetky situácie a vzťahy, radosť hrať, naozaj! Každý sa snaží podávať tie najlepšie výkony, lebo cítiť, že tým ľuďom na tom naozaj záleží a tento projekt sme si veľmi obľúbili. Dúfam, že bude trvať čo najdlhšie.

Čo máte na svojej postave najradšej?

Že nie je prvoplánová mrcha, ako som zvykla väčšinou hrávať, ale má krásny oblúk v rámci svojho vývoja. Je síce prísna, zásadová až niekedy nekompromisná učiteľka, ale v rámci súkromného života tam ukazuje aj ženskú krehkosť a zraniteľnosť. Je spravodlivá, ale ľudská a vie sa zľutovať a pomôcť, keď je to naozaj potrebné. Možno je mierne upätá a neurotická, však každý máme svoje výkyvy nálad, a v tom je napísaná veľmi pravdivo, myslím, že takáto osoba, s takýmito problémami, by pokojne mohla reálne existovať. A najviac sa mi páči, keď sa dostane do jemne absurdných až vtipných situácií, lebo taký je sám život – tragikomický. Učiteľkou by som asi nechcela byť. Myslím, že je to jedno z najťažších a najzodpovednejších povolaní.

Barbora Švidraňová. Zdroj: Michal Šebeňa

Slovensko a celý svet opäť prechádza ťažkou skúškou. Máme tu druhú, silnejšiu vlnu koronakrízy. Ako vás toto obdobie zmenilo?

Určite som si prehodnotila priority, uvedomila si, aký je ten náš svet a život celkovo krehký, a že jediná istota na svete je, že nič nie je isté.

A nič nie je samozrejmosť. Oveľa viac si vážim blízkosť a pomoc rodiny a mojich najbližších priateľov, uvedomila som si, aké mám v živote šťastie, že môžem robiť prácu, ktorú milujem a ktorá ma napĺňa. A že treba byť vďačný za každý nový deň prežitý

v radosti a zdraví. My ľudia sme prikrátki na vyššiu moc.

