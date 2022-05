Ako sa vám spolupracovalo na minisérii Iveta?

- Pocity nám veľmi pozitívne. Bol som v tíme skvelých, talentovaných a pokorných ľudí, ktorí sú aj skvelé osobnosti. Celé je to skvele napísané a celá spolupráca bola veľmi fajn.



Hrali ste Petra Sepéšiho. Váhali ste, či sa do toho pustíte?

- Každý herec váha, či zoberie danú prácu. Tu to bolo o to náročnejšie, že je to projekt, ktorý má veľkú mediálnu pozornosť. Podobnú ako mali Petr a Iveta. Dlho som nakoniec ani neváhal, keďže to robia ľudia, s ktorými som už spolupracoval.

Ako vám sadla partnerka Anna Fialová?

- My sme sa s Aničkou stretli prvýkrát až na natáčaní. Predtým sme sa nepoznali. Vedeli sme o sebe, ale nespolupracovali sme spolu. Bolo to skvelé. Anička je jedna z najtalentovanejších ľudí jej generácie. Kamaráti sme ostali aj po natáčaní.



Odkiaľ ste čerpali informácie o dvojici Peter Sepéši a Iveta Bartošová?

- Zdrojov bolo veľa. Čerpal som prevažne z YouTube, kde boli viaceré nahrávky. Našiel som aj také mimo tvorby, ktorú všetci poznajú. Boli tam viaceré záznamy z rôznych tolkšou a relácií. Snažili sme sa spoločne nájsť nejaké zdroje, kde Peter bol viac civilným človekom a nie iba spevákom.

Bolo to náročné stvárniť postavu Petra Sepéšiho?

- Herec dopredu nepremýšľa, či postava zomrie. Keď sme netočili a bol som mimo záberu, tak som to v sebe nosil. Bolo mi vlastne ľúto, že Petr zomrel. Niečo sme mali dokonca aj spoločné. Bol to mladý ambiciózny chalan v mojom veku. A práve keď sa mu začalo dariť, tak sa stala taká tragédia.

Miniséria obsahuje aj Petrovu smrť. Ako sa natáčalo nešťastie na koľajniciach?

- Smrť? O ničom neviem (smiech). Dobre, je to tam... Miniséria sa nenatáčala chronologicky, takže smrť Petra nebola môj posledný natáčací deň. Inak by som to asi oplakal viac. Celé sa to točilo na reálnom vlakom priecestí. Keď Petr zomrel, celý štáb stíchol a všetci z toho boli smutní. Bolo to celé veľmi dojemné.

Stretli ste sa niekedy s Ivetou Bartošovou?

- S Ivetou, žiaľ, nie. Iba s Arturom. On prišiel aj na natáčanie Ivety. Keď sme natáčali Knoflíky lásky, tak tam bol. Nemali sme však veľa času, aby sme sa porozprávali. Celkovo bol tuším 2- až 3-krát na natáčaní. Musím sa priznať, že je to skvelý chalan.



Máte teraz radšej pesničky Ivety Bartošovej?

- Predtým to moja parketa vôbec nebola, no po tomto natáčaní si veľmi rád pustím jej pesničky. Nielen ako spomienku na natáčanie. Až teraz som objavil kvalitu jej tvorby.



