Pavol Plevčík je známy z divadelných dosiek, ale diváci si ho môžu pamätať aj zo seriálu Chlapi neplačú. Teraz prijal pozvanie do šou Petra Marcina a priznal, že je obrovský hypochonder.

Herec Pavol Plevčík má doslovu hrôzu z každej choroby. „Nedávno som riešil nábeh na melanóm, bol som u kožnej lekárky, všetko bolo v poriadku, zamietnuté,” povedal. „Mám panický strach z chorôb. Absolútne. Zo všetkých. Aj ženské choroby. V dnešných časoch nie je možné niečo nemať a je možné všetko mať. Takže môžem mať všetko. Už som bol aj v prechode,” pokračoval Plevčík a Marcin iba vyplešťoval oči. ,,Ale stále chodím do fitka. Endorfníny. Zabudneš na tie choroby, lebo si šťastný,” dodal. „Ja zabúdam v krčme,” zaklincoval to so smiechom Marcin. Neskoro večer si pozrite v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Herec Pavol Plevčík sa desí každej jednej choroby. Zdroj: RTVS

