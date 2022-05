Okolo pohrebu Josefa Abrháma († 82) boli veľké otázniky. Na verejnosť sa dostali informácie, že posledná rozlúčka by mala byť 6. júna v Kostole sv. Anežky Českej. No podľa zistení českého Blesku je hercovo telo ešte stále v nemocnici.

Od smrti Josefa Abrháma už dávno uplynulo viac ako 96 hodín, a ako píše český Blesk, rodina si doteraz nevyzdvihla telo z nemocnice. Tá sa tak ocitá v zložitej situácii. „Keď pacient zomrie v špitáli, rodina si vyhľadá pohrebnú službu, tam nahlási úmrtie a spíše potrebné formality a v súčinnosti s nemocnicou sa postará o telo pacienta,“ popísal Blesku človek z odboru.

Josef Abrhám so sestrami a rodičmi. Zdroj: Archív NMH

V prípade Josefa Abrháma, ako ďalej uvádza český Blesk, sa zatiaľ nikto neozval ani do zákonom stanovených 96 hodín (= 4 dni). A tak je v tomto prípade v kompetencii nemocnice zaistiť zosnulému tzv. sociálny pohreb. „To znamená, že nemocnica osloví mesto či príslušný obvod Prahy, kde dotyčný zomrel, aby zosnulému vystrojili pohreb. Mesto či obvod spravidla ešte kontaktujú políciu, ktorá sa snaží pozostalých zohnať,“ vysvetlil situáciu zdroj Blesku. Na verejnosť však uniklo, že pohreb by sa mal konať 6. júna v Spořilove. Pozostalej rodine zostáva iba informovať nemocnicu o potrebe uchovať telo do budúceho týždňa.