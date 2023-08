Legendárna mexická telenovela Rosalinda prichádza už od 15. augusta na obrazovky televízie Doma. Príbeh o krásnom, dobrosrdečnom, ale chudobnom dievčati, predavačke kvetín Rosalinde (vlastným menom Thalia, 51), ktorá túži po láske. Stane sa zázrak a zamiluje sa do nej veľmi bohatý mladý muž Fernando José (vlastným menom Fernando Carrillo, 53). Rosalinda sa najprv jeho láske bráni, no nakoniec podľahne. Ako dnes vyzerajú hlavní hrdinovia v reálnom živote?

Bohatý Alfredo del Castillo je tajne roky ženatý so svojou sekretárkou Soledad. Na Soledad si však brúsi zuby jeho švagor José Fernando. Ten dokonca ženu unesie a pokúsi sa ju znásilniť. Alfredo svoju lásku nájde a v súboji švagra zastrelí. Šľachetná Soledad berie vinu na seba a je odsúdená na dvadsaťpäť rokov väzenia. Za krátky čas zistí, že je tehotná a narodí sa jej dcéra Rosalinda, ktorú odovzdá do výchovy svojej sestre Dolores. Dvadsaťročná Rosalinda pracuje ako kvetinárka a v jednej reštaurácii sa zoznámi s Fernandom Josém, netuší však, že je synom José Fernanda...

Legendárna mexická telenovela Rosalinda sa vracia na naše obrazovky. Zdroj: TV Doma

Čo robia hlavní hrdinovia dnes?



Thalia ako Rosalinda

Narodila sa 27. augusta 1971 v Mexico City ako Ariadna Thalia Sodi Miranda. V roku 1984 vstúpila do skupiny Vaselina a potom do mexického zoskupenia Timbriche ako zborová speváčka, neskôr spievala aj sólovo. Hrala aj v muzikáli Grease (Pomáda).

Potom sa tiež začala presadzovať ako herečka. Prvýkrát sa však v televízii objavila už v deviatich rokoch. Prvú vážnejšiu hereckú rolu získala v roku 1987. V rokoch 1992, 1994 a 1995 natočila tzv. trilógiu o Máriách - María Mercedes, Marimar, María la del Barrio.

V poslednej - María la del Barrio jej hral hereckého partnera Fernando Colunga, do ktorého sa veľmi zamilovala a vyzeralo to na lásku na celý život, ale nevyšlo to. Rok žila v Los Angeles a naučila sa po anglicky. 2. decembra 2000 sa vydala za Tommyho Mottolu, bývalého manžela speváčky Mariah Carey. Počas svojej kariéry natočila niekoľko hudobných albumov. Celosvetovo a aj u nás sa stala známou predovšetkým vďaka telenovele Rosalinda. Jej hity ako Regresa a mí, Arrasando hrali aj slovenské rádiá a umiestňovali sa na popredných priečkach vo vtedajších televíznych hitparádach. Thalia je stále umelecky aktívna a venuje sa hudbe.

Fernando Carrillo ako Fernando José

Fernando Carrillo, celým menom Fernando Enrique Carrillo Roselli, sa narodil 6. januára 1970 v Caracase vo Venezuele. Mnoho rokov študoval v Londýne, potom sa vrátil späť do Venezuely, kde študoval na Universidad Central de Venezuela. Jeho manželkou bola herečka Catherine Fulop, ktorú spoznal pri nakrúcaní telenovely Abigail v roku 1988. Ich manželstvo vydržalo do roku 1994. Najviac ho preslávili roly v telenovelách María Isabel a Rosalinda. Fernando sa venuje aj hudbe, bol členom hudobnej skupiny spoločne so svojimi bratmi a v roku 1998 vydali CD s názvom NueveDosDe Algun Dia. V roku 2008 sa mu narodil syn Angel Gabriel, ktorého má z krátkeho vzťahu s Margiolis Ramos.

Druhého syna mu porodila jeho druhá manželka María Gabriela Rodríguez, s ktorou sa oženil v januári 2021 po ročnom randení. Chlapček Milo sa narodil v Tulume v Mexiku v marci 2021. Fernando bol taký prešťastný, že príchod malého na svet zdieľal na sociálnych sieťach, zatiaľ čo jeho manželka v pozadí kričala pri pôrode. Vyslúžil si za to kritiku od fanúšikov. V daný moment mal byť s Mariou Gabrielou a nie sa venovať sociálnym sieťam. Aj v 53 rokoch sa udržuje vo forme. Nedávno sa pochválil na sociálnej sieti fotkou, na ktorej pri mori pózoval úplne nahý.