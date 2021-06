Známi humoristi, herci a scenáristi Peter Marcin a Andy Kraus si v minulosti po dlhoročnom kamarátstve nevedeli prísť na meno. Ich cesty sa rozišli už v roku 2008. Kraus vtedy tvrdil, že vlastne ani nevie, prečo sa rozhádali, no peniaze v tom neboli. Údajne to zrazu už nefungovalo, vytratil sa humor, prišlo napätie a každý chcel robiť niečo iné.

Skvelá partia. Herci si výborne rozumejú aj mimo kamier. Zdroj: TV Markíza

„Nie sme v kontakte. Občas si zatelefonujeme a vždy sa to skončí pri tom, že nevieme čo,“ prezradil nám Marcin ešte v 2016. V roku 2017 sa však po dlhom čase, keď sa spolu nebavili, opäť stretli pred kamerami. Andy vtedy povolal niekdajšieho kamaráta, s ktorým tvoril nerozlučnú dvojicu, do seriálu Panelák, ktorý sa v tom čase po prestávke vracal na obrazovky. Na pľaci panovala dobrá nálada a vojnová sekera medzi nimi dvoma vyzerala ako definitívne zažehnaná.

Krátko nato začali pripravovať nové diely Susedov. Od návratu v roku 2018 sa seriál stále teší veľkej popularite a v stredu oslávil už neuveriteľných 15 rokov. „Na začiatku sme vôbec nerátali s tým, že to bude také úspešné. A sme radi, že aj po dlhej pauze má seriál úspech,“ netajil sa Marcin. A čo hádky? Tie sú už definitívne zažehnané? „Andy mi lezie na nervy stále, aj ja jemu (smiech)! Ale nie je to nič tragické, je to úplne normálne. Na pľaci sa tešíme z toho, že to môžeme robiť a že divákom sa to páči. Hádky už asi nebudú, už sme na to starí,“ pokračoval Marcin. A ako vidí ich niekdajší konflikt Andy?

„Nehádame sa, už máme svoj vek, už nebudeme riešiť takéto veci medzi sebou. Ono aj spätne, keď sa k tomu vraciame, sa už na tom smejeme. Hodnotíme to tak, že dlhšia pauza bola veľmi prospešná z tohto hľadiska,“ doplnil ho Kraus. V stredu sa so všetkými zišli ešte pred ostrou, aby si spolu pripili na 15 rokov tohto obľúbeného sitkomu. Nechýbala torta s veľkou fotkou všetkých hercov a hlavne dobrá nálada.