„Jedna rozlúčka bude súkromná v pražskom kostole, druhá v divadle Kalich, kde Hanka hrala a kde bude premiéra Biograf láska,“ prezradil vdovec Štefan Margita (66). Ten prežíva obrovský žiaľ, preto chcel obrad čo najskôr. Čakajú ho ťažké chvíle prejavu sústrasti a kondolencií. Do očí sa mu tisnú slzy, keďže pred domom v pražskom Podolí, kde s Hankou spolu žili, nosia fanúšikovia už od piatka kvety, zapalujú sviečky a niekto tam dokonca zavesil aj šaty.

Hana Zagorová Zdroj: Profimedia

„Ďakujem všetkým za ich účasť a za to, ako mali moju Haničku radi. V divadle Kalich bude dosť času a možností na to, aby si na ňu prišli zaspomínať. Myslím, že od 11. hodiny až do 17-tej, ešte to včas upresníme,“ povedal spevák nedeľnému Blesku. „Hanka by to tak určite chcela,“ dodal dojato.

Prečítajte si tiež: