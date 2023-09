František Dibarbora sa narodil 19. novembra 1916 v Bratislave. Rád sa hrdil svojimi predkami z Talianska, po ktorých vraj zdedil svoje komediantstvo. Na doskách SND vytvoril viac než 200 rôznorodých hereckých kreácií. Zažiaril najmä v inscenáciách Bratia Karamazovci, Revízor, Jožko Púčik a jeho kariéra, Inkognito, Veselé panie z Windsoru a Kým kohút nezaspieva. Pre nezhody s režisérmi odišiel na operetné javisko, kde bol obsadzovaný do diel Franza Lehára, Emmericha Kálmana i Gejzu Dusíka.

František Dibarbora Zdroj: archív

Patril medzi najčastejšie obsadzovaných hercov v slovenskom filme. Od roku 1938 hral vo vyše 35 snímkach. V televízii vytvoril množstvo nezabudnuteľných postáv v dramatizáciách a inscenovaných divadelných hrách, napríklad Sám vojak v poli, Portrét Doriana Graya, Bačova žena, Louis Pasteur či seriál Safari. V rozhlase sa umelec stal známym a obľúbeným vďaka svojmu charakteristickému hlasu a humoru. Účinkoval tiež v legendárnom bratislavskom Tatra kabarete. V roku 1986 získal titul zaslúžilý umelec a bol držiteľom Národnej filmovej ceny za herecký výkon v diele Vlčie diery. Vtedy netušil, aká tragédia ho postihne.

Písal sa rok 1987. Osudnou sa mu stala v septembri pred 36 rokmi havária na bratislavskom Prístavnom moste, ktorý otvorili pre verejnosť iba dva roky predtým. Sám sa označoval za nadšenca áut a preto sa rozhodol vyskúšať si jazdu po novom moste. Obzvlášť ho zaujímal kruhový objazd, ktorý je dnes v rekonštrukcii, a havárie na ňom boli pre neprehľadnosť bežné aj neskôr. Vyšiel z vedľajšej cesty na hlavnú, kde došlo k zrážke s iným vozidlom. Síce ešte niekoľko dní bojoval v nemocnici o život, nakoniec boli dôsledky autonehody natoľko závažné, že im podľahol. Ako bývalý fajčiar a diabetik mal legendárny herec problémy so srdcom, prekonal aj infarkt. Lekári po nehode tvrdili, že ak by mal zdravé srdce, z následkov nehody by sa vyliečil. Zomrel vo veku nedožitých 71 rokov.

