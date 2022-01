Muradov sa na svojom instagrame pochválil fotkou s dcérou, keď spoločne zaspali vedľa seba v posteli. Kto ich fotil, je ale otázne. Zápasník zverejnil aj krátke videá, ako sa hrá s malou Ruminkou. Nikoho ďalšieho na nich nevidno. Je možné, že doma bola aj jeho bývalka Monika Bagárová a tá ich spolu vyfotila.

Malá princezná na videách veselo behá z kuchyne do obývačky a Muradova oslovuje tato. Je vidno, že prítomnosť ocka si užíva. Rumia sa neustále smeje a robí to, čo jej otecko hovorí. A dôkaz, že je to v ich dome, je poznať podľa fotky Moniky a dcéry na fotke na stene v ich chodbe.