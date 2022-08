Vačková si nedávno užila dovolenku na ostrove Bali, kam „zdrhla” pred tropickými horúčavami, ktoré vtedy u nás udreli. Tie sú však na Slovensku opäť a vtedy nič iné nezostáva, iba skočiť do vychladeného bazéna. A to je prípad aj tejto herečky. „Celé dni v plavkách. To je ‚vončo‘,” napísala Vačková k fotke na svojom profile na Instagrame, kde sa pochválila záberom s kolegyňou a blízkou kamarátkou Andreou Karnasovou. Obe na nej pózujú v plavkách. Zuzana, ktorá vo februári oslávila 53. narodeniny, po dlhšom čase ukázala postavu v plavkách. „Baby, ste nádherné,” odkázal im istý Jozef. A veru, páni sa jej pri pohľade na ňu, určite do očí pozerať nebudú...

Zuzana Vačková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdJSgJRJE0c/

