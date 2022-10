Zuzana Tlučková je opäť v jednom kolotoči. Aktuálne bola s divadelným predstavením a svojimi kolegami na zájazde v Košiciach, kde spolu predviedli hru východniarskym fanúšikom. „Najvzácnejšie okamihy s mojou hereckou maminkou a priateľkou,“ zverila sa na svojom profile na Instagrame herečka a niekdajšia finalistka šou Dievča za milión Katarína Ivanková.

Február 2022: Zuzka Tlučková oslávila narodeniny aj v Teleráne. Zdroj: facebook /Telerano

Na snímke pózuje spolu so Zuzanou Tlučkovou. Tá akoby mávnutím prútika zázračne omladla. Niežeby Zuzka v ostatnom čase výrazne zostarla, no na spomínanom zábere na prvý dojem akoby to ani nebola ona. Herečka má dlhšie svetlejšie vlasy, ktoré určite stoja za jej omladnutou vizážou. No môže byť aj to, že Katarína sa pohrala so skrášľovacími filtrami na Instagrame. V každom prípade to Tlučkovej veľmi pristane.

