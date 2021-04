Zuzana Smatanová (36) je na hudobnej scéne už takmer 20 rokov. Je držiteľkou šiestich Zlatých slávikov či mnohých ďalších ocenení, vydala niekoľko albumov, no v spoločnosti, mimo už ročnej pandémie, ju stretnete iba výnimočne. Oficiálneho partnera verejnosti nikdy neukázala, no po jej boku je už dlhé roky jeden dôležitý muž.

"18 rokov! Toľko rokov to už ťaháme spolu, Pali. Je to ako včera, keď sme si v roku 2003 niekde v aute na Dlhých dieloch podali prvýkrát ruky a dali si s provizórnou kapelou skúšku na súťaž Coca-Cola Popstar. A keď to vyšlo, začal sa náš príbeh. Toľko veľa sme prežili, dobrého a aj nedobrého, ale jedno bez druhého by nešlo, aby mala táto cesta zmysel," zverila sa Smatanová na Instagrame. Speváčka však neopisuje zážitky so žiadnym životným partnerom, ale ide o jej dlhoročného manažéra Pavla Smolku, ktorý stojí pri nej od jej úplného začiatku.

Zuzana Smatanová Zdroj: instagram

Spolu si skutočne toho preskákali za ten čas viac ako dosť. "Pamätáš na to všetko?! Keď sa obzriem, iba sa usmievam. Nemám na čele vrásku hnevu ani trápenia a to mi príde byť ako dobrý výsledok, no nie? (smiech) Pamätáme na všetky naše osobné šťastia, aj nešťastia, naše životy sa zmenili a vzájomne ovplyvňovali. Zo všetkého najviac sme sa spolu vždy bavili na tom, ako nás bulvár stále spájal a Tvoja žena Zuzka len s úsmevom sledovala a sleduje túto komédiu uvarenú z vody. Je to už také naše “priateľské manželstvo”, lebo sme zostali spolu v dobrom aj v zlom a veľa sme sa naučili, ako spolu musia vedieť výjsť dvaja blíženci. Niekto by povedal, že dobre už bolo, ale ja viem, že je ešte veľa dobrého pred nami. Hor sa do toho!! A za to doteraz ďakujem," dodala speváčka. ktorá týmito slovami manažéra Pavla aj zrejme dojala.

"Joj, Zuzka, všetko presne ako hovoríš! Ďakujem za tie roky, začíname "dospelácke" obdobie, a myslím, že ešte veľa pekného nás čaká. Ja len doplním, že pre mňa to začalo pár týždňov pred tou skúškou, keď som bol u Riša Čanakyho v Rozhlase nahrávať nejakú basu, a on mi potom púšťal demáče ľudí, čo u neho boli nahrávať, a keď mi pustil tvoje demo, bolo to ako zjavenie," komentoval jej vyznanie Smolka.

"Doteraz obdivujem, ako si prišla, 18-ka, ktorá sadla v Hradnej na autobus, v Bytči prestúpila na vlak, a potom ešte od vlaku na tie Dlháče s batohom a gitarou si sa tárala? Toto nám nikto neuverí dnes! Doteraz, keď sa ma niekto pýta, čo treba na to, aby talentovaný človek pretavil talent na úspech, stále hovorím, že treba sadnúť na vlak, a ísť naplno s kožou na trh," dodal Zuzanin manažér.

