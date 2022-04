Herečka Zuzana Kubovčíková Šebová si každé kolo Let´s Dance náramne užívala. Sršala dobrou náladou a neustále sa smiala. No uplynulú nedeľu akoby stála pred kamerami celkom iná žena. Nebolo jej vôbec do reči, bola smutná a v živom prenose sa aj rozplakala. Dokonca v dokrútke priznala niečo, z čoho ostali všetci poriadne prekvapení.

V uplynulom kole sa museli súťažiaci popasovať aj s contemporary choreografiami. V preklade moderný scénický tanec, ktorým tanečník telom vyjadruje tie najhlbšie a najemotívnejšie pocity. A tesne predtým, ako ho Zuzana Kubovčíková Šebová predviedla na parkete, v dokrútke priznala niečo, o čom nikto ani netušil. „Tú minútu a pol, kým tanec trvá, myslím len na to, aká som vďačná, že to môžem zažiť a že mi to bolo dopriate. Preto som tu a preto som cítila, že to bude v konečnom dôsledku správne rozhodnutie, že som sem išla, lebo mi to veľmi pomáha. Lebo mne máločo pomáha,“ povedala so slzami v očiach. V tom momente diváci vôbec netušili, čo konkrétne má na mysli. Herečka totiž pôsobí vždy šťastne a vyrovnane. „To, že som na seba pyšná, som si nehovorila ani som si neuvedomovala, až kým mi to nepovedal Vilda,“ dodala s trasľavým hlasom.

Zuzana Kubovčíková Šebová a Vilda Šír a ich contemporary tanec. Zdroj: tv markíza

Následne, keď dotancovali, ju Viktor Vincze mimoriadne chválil, no Zuzana sa iba neprítomne dívala dopredu a akoby bola myšlienkami niekde úplne inde. Dokonca ani neodpovedala na jeho otázku, o čom tanec bol – a musel to za ňu zobrať Vilda. Rozhovorila sa až potom, keď sa jej Viktor opýtal, či vôbec čakala, že sa dostane takto ďaleko.

„Je to krásne. Keď ma zavolali do tejto šou, ani mi nenapadlo, že budem v ôsmom kole, je to mega!“ rozplakala sa Zuzka. „Toto bol aj tanec ženstva a toho všetkého, čo žena dokáže, lebo po pôrodoch naozaj nie je ľahké dostať sa do fyzickej a psychickej kondície. Takže toto je také moje víťazstvo nad sebou samou,“ šokovala úprimnosťou v živom vysielaní. To, že ju niečo mimoriadne trápi, si všimli aj diváci.

Zuzana Kubovčíková Šebová priznala, že v trápení jej pomohol aj jej tanečný partner Vilda, ktorý sa stal jej dobrým kamarátom. Zdroj: tv markíza

„Prečo je Zuzka taká smutná?“ pýtala sa diváčka. „Asi to súvisí s tým, čo povedala, že nie je ľahké dostať sa po pôrode do fyzickej ani psychickej formy. Asi to je odpoveď,“ zamyslela sa ďalšia diváčka. „Azda je Zuzka o. k. Veľa síl jej želám,“ alebo „Ja si myslím, že to má oveľa smutnejší závoj. Zuzke všetko dobré a veľa síl,“ odkázali jej fanúšikovia.