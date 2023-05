Manželia Michal Kubovčík a Zuzana Kubovčíková Šebová si svoje súkromie úzkostlivo strážia. Kým niektorých ich kolegovia s hrdosťou ukazujú svoje deti na sociálnych sieťach, oni do tejto skupiny rozhodne nepatria. A predsa sa nedávno na Instagrame ich dvaja synovia ocitli. Vďaka tanečníkovi Vildovi.

Zuzana Kubovčíková Šebová podávala v minuloročnej Let´s Dance famózne výkony. Jej tanečným partnerom bol Vilda Šír. Víťazom šou sa však stal famózny Ján Koleník. Tento rok sa ale Vildovi darilo omnoho lepšie. So svojou tanečnou partnerkou Jankou Kovalčíkovou to dotiahli až do finále a celú šou dokonca aj vyhrali! Niet divu, že krásnu trofej si chcela následne poťažkať aj Šebová a aká je ťažká vyskúšali aj jej dvaja synovia. A túto milú chvíľku na Instagrame Vilda zverejnil. Vďaka nemu tak konečne všetci videli, ako vyzerajú synovia Zuzany a Michala Rudko (5) a Paľko (2).