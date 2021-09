Podstata šou Love Island je jednoduchá - skupina mladých ľudí zo Slovenska a z Česka si bude v nádhernej vile na Kanárskych ostrovoch tri mesiace užívať slnko, more a úlohy a pod dohľadom kamier hľadať lásku života. Cieľ je jasný - dostať sa spoločne až do finále a vyhrať 75-tisíc eur.

Vila na Kanárskych ostrovoch, kde sa bude odohrávať šou Love Island. Zdroj: TV Markíza

Tí, čo sledujú na sociálnej sieti Zuzanu Plačkovú, ostali určite poriadne prekvapení. Brunetka si momentálne užíva na Kanárskych ostrovoch a pridáva video za videom práve z tejto vily, kde sa bude všetko odohrávať. Tá sa nachádza vysoko v kopcoch a z kuchyne majú všetci výhľad, akoby by boli v nebi. Dom je totiž položený tak vysoko, že miestami sa nachádzate priamo v oblakoch. Dala sa nahovoriť, že po Hoteli Paradise sa objaví v ďalšej reality šou?

Zuzana Plačková vo vile Love Island. Zdroj: Instagram

Žiaľ, smutná správa pre jej obdivovateľov, Zuzana si do vily iba prišla na vlastnej koži vyskúšať, aké to tam budú sexi súťažiaci mať. Za sebou už má aj mega žúr a spanie v spoločnej spálni. Čo na to hovorí? ,,Som rada, že môžem byť súčasťou tejto úžasnej reality šou plnej mladých ľudí. Mohla som si vyskúšať, ako budú žiť súťažiaci v tejto vile a už teraz sa majú diváci naozaj na čo tešiť, vzhľadom na to, že televízia vybrala naozaj veľmi pekné kúsky,” prezradila nám. Dala by sa na niečo také ešte raz nahovoriť? ,,Kebyže som mladšia a nezadaná, určite by som neváhala, pretože sú to zážitky na celý život,” dodala.

