Keď ho Zuzana od manžela dostala, všetci jej gratulovali, že sa konečne dočkala rasy Pomeranian, po ktorej tak dlho túžila. Cena šteniatka tejto rasy s rodokmeňom sa môže vyšplhať od dvetisíc eur vyššie. Viacerí jej vtedy písali, že hádam sa už teraz pri kúpe nesekli, ako to bolo v prípade ich prasiatka Tinkyho. Keď si ho minulý rok manželia zadovážili, tvrdili, že nikdy nevyrastie. Opak sa však stal pravdou a z Tinkyho je dnes veľký vypasený brav.

René a Zuzana si pred pár mesiacmi zadovážili nového miláčika Diorka. Zdroj: Instagram tinkydiorko

No a ako ich Diorko vyrástol, je jasné, že ani v tomto prípade nešlo o čistokrvného Pomeraniana. „Aj Dior nejako prerástol. Nemal to byť Pomeranian?” spýtala sa Reného sledovateľka Lucia. „Hovorila to, ale toto Pomeranian ani zďaleka nie je,” pridali sa ďalší. A čo na to René? „Ako sa tešíte, že to je neviem čo! Aj keby to bol kôň, vám to môže byť u p…! Každé zviera je zviera, netreba robiť rozdiely, či má papiere alebo nemá!”