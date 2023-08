Zuzana Plačková sa vôbec netají tým, že do svojej krásy je ochotná zainvestovať. A rozhodne to nie sú malé peniaze. Pred rokmi si okrem iného dala vylepšiť aj svoj úsmev. Známeho zubára navštívila aj nedávno a jeho služby musela vyhľadať aj teraz. Skončila totiž bez pár horných zubov. „Dobre vedeli, prečo mi majú ísť prerábať moje zuby a ja že, však to má ešte čas! No, má… Prídem domov po celom dni extrémne hladná, dám si prvé sústo a čo sa stalo,” prezradila v krátkom videu Plačková, kde ukázala svoj štrbavý úsmev.

Jún 2023: Zuzana Plačková v deň svojich 32. narodenín. Zdroj: Instagram/queen.plackova

Prišla totiž o pár horných zubov. A tak sadla do auta a okamžite si to namierila k svojmu zubárovi. „Idem k doktorovi, nech mi zachránia môj žiarivý, krásny, biely úsmev! Padli mi zuby. Dobre oni vedeli, prečo mi ich majú ísť prerábať a ja som to stále odkladala. Asi prišiel ten čas na prerábku,” dodala Zuzana, ktorá sa ešte v rovnaký večer pýšila napraveným žiarivým chrupom.

