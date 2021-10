Zuzana Strausz Plačková (30) a jej manžel René Strausz si vo štvrtok od sudcu vypočuli verdikt. Do vyšetrovacej väzby nešli a budú stíhaní na slobode. Deň na to si brunetka dopriala chvíľku pre seba a fanúšikom a priateľom sa prihovorila vo videu.

"Okúpaná, umyté vlasy, 3-krát maska na tvár, pyžamo a Netflix," zverila sa v piatok popoludní Plačková na svojom Instagrame a následne poskytla aj vyjadrenie, tak ako vopred avizovala ešte v prvý deň zadržania. "Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pri nás stáli, stoja a veria v nás, chcem vám naozaj od srdca poďakovať. Samozrejme, pijavice, to tu vždy bolo a je. Aká je najväčšia ľudská radosť? Keď sa niekomu stane niečo zlé a môžu sa z toho tešiť, lebo to sme my - typické Slovensko. V prvom rade chcem všetkým poďakovať, ktorí nám veríte a podporujete nás. Postupne sa budem vyjadrovať aj na ďalšie veci, ale naozaj chápte aj nás, že potrebujeme trošku oddychu," vyjadrila sa Zuzana vo videu, kde sa ukázala bez štipky mejkapu a v červenom kvetovanom pyžame.