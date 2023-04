V roku 2012 sa Zuzana Plačková prvýkrát objavila na obrazovkách, a to v šou Hotel Paradise a započala tak svoju úspešnú kariéru, vďaka ktorej patrí dnes k najvplyvnejším influencerkám slovenskej instagramovej scény. Už vtedy sa pýšila obrovskými 525 ml silikónovými prsiami, no to nestačilo. Vtedajšie implantáty rýchlo vymenila za 600ml a tie následne za 800 ml. „Také veľké silikóny sa nevyrábajú, tak mi ich robia na mieru,” povedala pre topky.sk koncom roka 2012. „Silikóny budem mať možno 10 rokov, potom by som už chcela dieťa a rodinu. V tom prípade by som urobila možno to, čo by nikto nečakal. Dala by som si prsia zmenšiť na jednotky,“ šokovala vtedy Plačková. A je to tak! Zväčšovaniu dala dávno zbohom.

Počas šou mala 600 ml silikóny. Zdroj: tv joj

Ešte v roku 2018 sa rozhodla pre zmenšenia a vrátila sa k pôvodným 600 ml. Nedávno sa svojim fanúšikom zdôverila, že ju z nosenia synčeka Diona na rukách poriadne bolieva chrbát a teraz môžeme vidieť riešenie tohto problému – opätovné zmenšenie pŕs! Počas tohto týždňa spoločne s manželom Reném vycestovali do Prahy, kde sa obaja poddali plastickým chirurgom. Kým Renému upravovali bradu, Zuzana si nechala zmenšiť svoje, už raz zmenšované, silikóny. Vybrala si ich o veľkosti 325 ml, ktoré sú najmenšie, s akými sme kedy Zuzanu videli.

Plačková si už raz dala zmenšiť prsia. Z 800 ml silikónov, ktoré jej urobili v roku 2013, prešla na 400 ml. Zdroj: Instagram

„Budem celý víkend odpočívať, veľa vecí s tým nemôžem robiť. Ale som mega šťastná – ja mám malé prsia! Je mi až do revu. Ja som tak šťastná, že to si ani len neviete predstaviť,” povedala fanúšikom na Instagrame. Pre opätovnú plastiku sa rozhodla už v čase, keď bola tehotná. „Na termín som čakala rok, bola som na konzultácii, už keď som bola tehotná. S pánom doktorom sme vybrali veľkosť 325 ml, na moju výšku sú to také troječky, do ručičky, pevnučké a ja som nadmieru spokojná. Po tých rokoch, keď som mala také veľké bomby, už som túžila po tých malých prsiach,” dodala s úsmevom na perách aj napriek bolesti, ktorá je spojená s chirurgickým zákrokom.

