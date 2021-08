Zuzana Plačková sa cez víkend vybrala s kamarátom do Trnavy, kde si užili wellness a po ňom aj poriadne „obžerstvo“.

Zuzana mala na sebe obtiahnutý overal, v ktorom po výdatnom jedle vyzerala ako v šiestom mesiaci. „A je to vonku, len nečakám ho s Reném, ale s Denisom,“ napísala so smiechom k svojmu nafúknutému bruchu, ktoré si drží, akoby bola naozaj tehotná. To museli byť ale výdatné porcie!

Zuzana Plačková Zdroj: MATEJ KALINA