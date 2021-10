Zuzana a René si kúpili gottingenské miniprasiatko, z ktorého sa náramne tešia. ,,No... Takže prvé prasiatko máme, volá sa Tinky a ešte chceme jedno, samičku Lalinku. Vždy sme si s Reném hovorili, že keď sa budeme sťahovať do domu, tak budeme mať prasiatka. Tak úplne sa teškáme teraz. Strašne si to užívame. A je fakt inteligentné. Normálne chodí cikať a kakať na plienku, má svoj pelech, kde spinká. A toto je vlastne to prasiatko, čo ostane maličké," pochválila sa fanúšikom na sociálnej sieti.

Zuzanu Plačkovú a jej manžela minulý týždeň prepustili. Zdroj: MICHAL SMRČOK

